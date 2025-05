Santa Helena projeta crescimento com inovação, collabs e foco no consumidor No APAS Show 2025, a marca reforça sua visão de futuro com lançamentos das linhas Paçoquita e Mendorato, além de estratégias de expansão, eficiência e sustentabilidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 10/05/2025 - 14h46 (Atualizado em 10/05/2025 - 14h46 ) twitter

Uma das novidades da Santa Helena Alimentos no Apas Show 2025 Foto cedida: Santa Helena Alimentos

Eu nasci no dia 28 de junho, e na minha festa de 5 anos, meus pais organizaram uma festa junina. Lembro que havia paçoca por todos os lados! Também tinha amendoim salgado, doce...

A paçoca faz parte da vida de praticamente todo mundo, especialmente nas épocas das festas juninas e julinas.

Lá em casa, nunca falta. É um doce para todos os momentos — e na redação, faz o maior sucesso!

A paçoca remete a uma memória afetiva.

Foi muito bacana conhecer um pouco mais desse mercado ao conversar com Gino Di Domenico, CEO da Santa Helena Alimentos. Acompanhe comigo esse bate-papo e se prepare, porque em breve vem novidade boa nas gôndolas dos supermercados!

Gino Di Domenico, CEO da Santa Helena Alimentos Foto cedida: Gino Di Domenico

Mundo Agro: A Paçoquita é um sucesso. Logo mais temos as festas juninas e julinas. Qual expectativa de negócios para esse período e o que esperar?

Gino Di Domenico: O período junino é tradicionalmente forte para a Santa Helena, com crescimento consistente nos últimos anos — impulsionado pelo apelo emocional dos sabores típicos e pelo resgate das tradições brasileiras. Para 2025, a expectativa é superar os bons resultados de 2024, ampliando o volume de vendas e a diversificação do mix, tornando o sortimento ainda mais atrativo para diferentes públicos e canais. As execuções no ponto de venda têm papel essencial nesse desempenho, criando uma ambientação festiva que gera encantamento no shopper e aumenta a recorrência de compra. Como a Festa Junina se desdobra por meses, desde maio até julho (ou mais), temos a vantagem de estar presentes em múltiplas ocasiões — de festas escolares e corporativas até eventos em condomínios e clubes. Entre os destaques da temporada está a já consagrada Paçoquita Pamonha e o lançamento da nova Paçoquita sabor Coco Queimado, com toque regional e apelo afetivo. As colaborações inéditas da marca e a presença em eventos regionais também fazem parte da estratégia de conexão com o consumidor durante o São João.

Mundo Agro: Qual a projeção de negócios?

Gino Di Domenico: 2025 é um ano estratégico para a Santa Helena. Seguimos consolidando nossa posição como referência nacional em doces e snacks à base de amendoim, com foco em fortalecimento da marca, ampliação de canais e ocasiões de consumo, investimento em inovação, comunicação e presença digital. Estamos revisando nossa estratégia de go-to-market e nos aproximando cada vez mais do consumidor, oferecendo produtos que entregam sabor, qualidade e conexão emocional. Tudo isso, sem abrir mão da nossa essência como marca democrática, com energia e presença em todas as gerações. A meta é continuar sendo uma marca acessível, relevante e amada por pessoas de 0 a 32 dentes.

Mundo Agro: De alguma maneira a questão climática afetou a produção dos fornecedores de vocês? Foi necessário adotar alguma estratégia?

Gino Di Domenico: Não tivemos questão climática relevante este ano.

Mundo Agro: Quais ações sustentáveis da empresa e como a IA é usada na indústria de vocês?

Gino Di Domenico: A Santa Helena é referência nacional em práticas socioambientais ao longo da cadeia do amendoim. Nossas ações incluem parcerias com agricultores que seguem boas práticas agrícolas, programas de rastreabilidade do amendoim, promovendo segurança e qualidade, investimentos em eficiência energética e uso consciente de recursos hídricos, além da adoção de embalagens mais sustentáveis em diversas linhas. Também mantemos projetos sociais com foco em educação e desenvolvimento local, gerando impacto positivo nas comunidades onde atuamos. No campo da tecnologia, temos aprendido com as novas ferramentas de IA e estamos em fase de testes e entendimento das melhores aplicações na operação e nas atividades de marketing.

Mundo Agro: Qual expectativa do mercado para este ano?

Gino Di Domenico: As expectativas são positivas. Estamos em uma jornada de construção importante, onde 2024 foi um ano de organização e revisão da estratégia e priorização das frentes de trabalho com foco nas áreas de Operações e Comercial. Temos em curso um programa de eficiência fabril que já vem entregando resultados relevantes, concomitante com um projeto de remodelação do nosso GTM (Go to Market) de forma a estarmos mais próximos dos nossos clientes e consumidores. Estes movimentos nos darão “pista’ para um crescimento robusto nos próximos anos. A participação no APAS Show vem nesse contexto — como uma vitrine estratégica para apresentar nossa visão de futuro, nos conectar com novos parceiros e ampliar o alcance das nossas marcas em novas ocasiões de consumo. É um ano-chave para mostrar as novidades que iremos lançar em 2025 e dar “spoiler” do que vem por aí!

Mundo Agro: Qual o maior desafio de vocês?

Gino Di Domenico: Nosso maior desafio é honrar o passado ao passo que construímos o futuro da Santa Helena sem perder a essência. Temos marcas icônicas, que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros – e queremos ser reconhecidos como a melhor empresa brasileira de impulso e indulgência. Isso envolve ganhar eficiência, inovar com velocidade, ampliar canais e formatos de consumo, além de atrair novos públicos. E claro: tudo isso preservando o sabor, a confiança e o afeto que sempre nos acompanharam. Conciliar crescimento, inovação, qualidade e rentabilidade num setor cada vez mais dinâmico exige escuta ativa, coragem para testar, e uma operação pronta para sustentar essa transformação — e é nisso que estamos trabalhando com intensidade.

