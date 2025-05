Setor de máquinas e equipamentos cresce em abril com apoio do agronegócio e novos mercados externos Com alta de 9% na receita e quase R$ 25 bilhões em vendas, indústria se apoia na demanda agrícola e em destinos como Argentina e China para compensar queda nas exportações para os EUA Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 29/05/2025 - 14h10 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Indústria de máquinas agrícolas impulsiona crescimento da indústria brasileira em abril Foto cedida : ABIMAQ

A indústria brasileira de máquinas e equipamentos apresentou crescimento significativo em abril de 2025, impulsionada principalmente pelo setor agrícola.

A receita líquida de vendas cresceu 9% em relação ao mesmo mês do ano anterior, atingindo quase R$ 25 bilhões.

As vendas no mercado interno avançaram 6,8%, enquanto as exportações tiveram alta de 1,4%, segundo dados divulgados há pouco pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ).

Entre janeiro e abril, as exportações de máquinas brasileiras registraram mudanças em seus principais destinos.

‌



Embora os Estados Unidos, maior comprador do setor, tenham reduzido suas importações em 22,4%, outros mercados como Argentina e China apresentaram forte crescimento.

A Argentina aumentou suas compras em 48,8%, principalmente de máquinas agrícolas e para construção civil.

‌



Já a China mais que dobrou suas importações, com alta de 107,5%, tornando-se o oitavo maior destino das exportações brasileiras.

O setor também teve avanço na geração de empregos, com 422 mil colaboradores em abril, aumento de 2,5% em relação a março. Na comparação anual, foram criados mais de 33 mil empregos, o nono crescimento consecutivo.

‌



E, novamente as máquinas agrícolas contribuíram com esse crescimento, ampliando sua força de trabalho em 7,5%,

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp