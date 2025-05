Sommelier digital usa inteligência artificial para recomendar vinhos personalizados O totem, com interface intuitiva, orienta o consumidor na escolha do produto ideal Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 02h00 ) twitter

Sommelier Digital da Selbetti é destaque na APAS Show com inteligência artificial para recomendar vinhos personalizados Foto cedida: Selbetti

A Selbetti Tecnologia, maior One-Stop-Tech do Brasil, apresentará no Festival Apas Show, que acontece de 12 a 15 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, o Sommelier Digital, uma solução baseada em inteligência artificial que promete revolucionar a experiência de compra na seção de vinhos.

Em entrevista ao Mundo Agro, Paulo Moratore, head da unidade retail experience, fala sobre as soluções apresentadas, as perspectivas da empresa para 2025 e os desafios de inovar continuamente em um setor cada vez mais dinâmico.

Paulo Moratore, Head da unidade Retail Experience da Selbetti Tecnologia Foto cedida : Selbetti

Mundo Agro: Eu gostaria que o Sr falasse um pouco sobre a empresa e atuação.

Paulo Moratore: A Selbetti Tecnologia é a maior One-Stop-Tech do Brasil, proporcionando um ecossistema completo de soluções para acelerar a transformação digital das empresas. A empresa foi criada em 1977 em Joinville (SC), onde está localizada sua sede e conta com um time de mais de 2,2 mil profissionais.

‌



Atualmente a Selbetti atua como um hub de tecnologia que conecta automação, infraestrutura, inteligência artificial e experiência digital e física para impulsionar a eficiência e o crescimento dos negócios de seus clientes.

A empresa conta com oito unidades de negócios entre elas a Selbetti Retail Experience, que oferece soluções tecnológicas que transformam a experiência do cliente no varejo, como cartazeamento, gestão de ofertas, rádio indoor e retail medias, além de etiquetas impressas e eletrônicas que personalizam e otimizam a jornada do consumidor no ponto de venda.

‌



Mundo Agro: Quais as novidades que vocês apresentação nesta edição da Apas Show? O Sommelier digital vai cuidar da compra ideal da bebida que nós queremos sem erro? Como vai funcionar? Além da escolha, toda a cadeia está interligada?

Paulo Moratore: A primeira aplicação do Sommelier Digital é voltada ao setor de vinhos. Utilizando inteligência artificial, a solução recomenda rótulos ao consumidor com base em critérios como tipo de prato, ocasião, país de origem e faixa de preço.

‌



Além disso, os varejistas podem integrar a solução ao ponto de venda por meio das Etiquetas Eletrônicas, que facilitam a atualização de preços e melhoram a experiência de compra. A funcionalidade Pick by Light permite que a etiqueta do vinho recomendado pisque, orientando visualmente o cliente até o produto desejado na gôndola — uma combinação perfeita entre tecnologia e conveniência.

Estudos indicam que 58% dos rótulos em exposição nem sequer chegam a receber atenção do comprador, que se sente sobrecarregado diante da grande variedade; não raramente, muitos clientes gastam até 8 minutos para decidir qual vinho levar, sem dados concretos que os auxiliem. Essa indecisão decorre de dúvidas comuns como o tipo da uva, que vinho harmoniza com determinado prato, ou se o rótulo tem boa qualidade. Sem segurança, alguns consumidores acabam desistindo da compra ou recorrem a critérios simplificados, como selecionar um vinho familiar ou com preço mais baixo.

Para os varejistas, o Sommelier Digital ainda oferece benefícios como a redução no abandono de compras na seção de vinhos, aumento do ticket médio por meio da venda consultiva, e destaque competitivo pela inovação na experiência de autoatendimento. Como o sistema pode ser integrado ao estoque e à base de dados do varejista, além de oferecer oportunidades para parcerias estratégicas com vinícolas e campanhas promocionais.

A tecnologia e os conceitos de negócio usados no desenvolvimento do Sommelier Digital podem ser adaptados para outras linhas de produtos para ajudar o consumidor a comprar outros tipos de produtos no ponto de venda.

Mundo Agro: Qual a perspectiva para a feira?

Paulo Moratore: Estamos otimistas com a participação no APAS SHOW 2025. Esse é o principal evento do setor no Brasil e é a primeira vez que a Selbetti participa com a nova estrutura de oito unidades de negócios. Sendo que até a edição do ano passado a participação era feita com o nome Pricefy by Selbetti.

A participação no evento seguirá a nossa estratégia One Stop Tech e também apresentaremos soluções de outras unidades de negócios da Selbetti. Nosso estande, que tem como tema “Supermercado do Futuro: Digitalização e Eficiência para o Varejo”, estará dividido em três seções, que possibilitam ao visitante ter uma experiência interativa com as soluções da Selbetti que atendem as demandas do varejo.

Na primeira seção, chamada Operação de Loja, o visitante pode conhecer impressoras inteligentes, coletores de dados avançados e etiquetas automatizadas, que proporcionam maior produtividade, reduzem erros e melhoram o controle das operações no dia a dia do varejo.

Na seção Comunicação Inteligente de Preços apresentaremos soluções que possibilitam ao varejista oferecer promoções personalizadas e atualizações dinâmicas e em tempo real, aumentando a eficiência e competitividade dos varejistas, como etiquetas eletrônicas e o próprio Sommelier Digital.

Já na área Experiência Conectada e Automação o visitante poderá vivenciar soluções de integração omnichannel, automação de processos via RPA (Robotic Process Automation) e mensageria inteligente. Além de tecnologias como reconhecimento facial impulsionado por inteligência artificial que possibilitam oferecer sugestões personalizadas baseadas em gênero e idade.

Mundo Agro: Eu sempre termino as minhas entrevistas com a seguinte pergunta: qual é o seu maior desafio (ou da empresa, setor)?

Paulo Moratore: Trabalhamos com dois dos setores mais dinâmicos da economia: o varejo e a tecnologia, desenvolvendo soluções para o varejo baseadas em tecnologias de ponta como, por exemplo, inteligência artificial, machine learning e reconhecimento facial. Temos o desafio constante de desenvolver soluções que gerem valor ao varejista e seus parceiros, mas sem se esquecer do consumidor final, que precisa receber um atendimento personalizado e dinâmico no ponto de venda.

