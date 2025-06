Startup brasileira transforma café coado em solução portátil e sustentável Criada por neta de produtor do Cerrado Mineiro, Cafellow estreia no São Paulo Coffee Festival com inovação que alia qualidade, conveniência e responsabilidade ambiental Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h00 ) twitter

Café coado portátil em sachê, uma solução prática, ecológica e com foco em cafés especiais Foto cedida: Cafellow

A inovação que surge no campo agora também molda o comportamento do consumidor nas cidades.

A Cafellow, startup fundada por Paula Veloso, neta de um dos pioneiros da cafeicultura no Cerrado Mineiro, acaba de lançar no Brasil o primeiro café coado portátil em sachê, uma solução prática, ecológica e com foco em cafés especiais.

A estreia acontece no São Paulo Coffee Festival 2025, que segue até domingo na Bienal do Ibirapuera.

A proposta de Paula é clara: entregar café arábica de qualidade superior, com blends funcionais e identidade contemporânea, em embalagens 100% compostáveis, que substituem cápsulas e filtros descartáveis. Sensacional, não?

“Estamos reinventando a forma de consumir café, sem abrir mão da origem, da qualidade e do cuidado com o meio ambiente”, disse Paula.

A marca chega ao mercado com três blends desenvolvidos para diferentes momentos do dia:

Fellow Determinado, voltado à produtividade;

Fellow Sensual, com maca peruana e notas frutadas;

Fellow Criativo, com extrato de cogumelo e toques de baunilha.

Além do apelo sensorial, a Cafellow se destaca por um modelo de negócio que conecta o campo à cidade, valorizando os produtores e promovendo o consumo consciente.

