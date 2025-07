Tradição e emoção marcam eleição da Rainha e Princesa da 70ª edição da Festa do Peão O evento, realizado pela Associação Os Independentes, homenageou as antigas rainhas da festa Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h00 ) twitter

A rainha Lara Peghim e a princesa Thaiene Galvão Foto cedida: @guizy.fotodesign

A estudante de Administração Lara Peghim, de 19 anos, foi eleita Rainha da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2025.

“Representar a mulher em Barretos neste momento histórico da festa é um orgulho imenso. Cresci sonhando com isso e hoje levo comigo a força de todas que pisaram nesta passarela”, disse Lara Peghim.

A atriz e empresária Thaiene Galvão, de 23 anos, foi eleita Princesa.

“Foi uma noite inesquecível. Senti cada aplauso, cada olhar, e só posso agradecer por esse carinho. É com muita honra que representarei toda a nossa cultura sertaneja,” comentou Thaiene.

‌



Os jurados avaliaram quesitos como beleza, simpatia, desenvoltura e afinidade com a cultura sertaneja.

“A adesão do público e o envolvimento com as candidatas mostram como essa tradição segue viva. Ver as pessoas vibrando, torcendo, emocionadas, é um grande orgulho”, afirmou Fernando Moni, diretor social de Os Independentes.

‌



O espetáculo ocorreu no último sábado, 19 de julho, e teve como destaque a homenagem às antigas rainhas da festa, com coreografias que incluíram elementos típicos como berrantes, chapéus e viola. A direção artística foi de Reinaldo Costa, com coordenação de Milton Figueiredo.

Os trajes usados pelas candidatas foram assinados por Marcelo Ortale, que recebeu uma placa em nome de Os Independentes como reconhecimento por sua inestimável contribuição à cultura e ao concurso da Rainha da Festa do Peão.

‌



Um dos grandes momentos da noite foi a participação de Ana Rosa Scanavino Paro, Rainha de 1968, que desfilou representando todas as rainhas que já carregaram o título ao longo dos 70 anos da Festa do Peão de Barretos.

O Concurso Rainha da Festa do Peão mantém viva uma tradição que teve início em 1956. Apenas mulheres residentes em Barretos — ou que vivem na cidade há pelo menos um ano — podem participar.

