Uma infância em caminhonetes e a picape ideal para o campo e a cidade A RAM começa a dominar as ruas dos grandes centros, e eu vou te explicar o porquê Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/04/2025 - 21h02 (Atualizado em 02/04/2025 - 21h02 )

Infância e caminhonetes na década de 80, 90 Foto: Arquivo pessoal

Eu me lembro até hoje quando meu pai chegava com a caminhonete. Década de 80, 90... O barulho do motor a diesel é inesquecível. Podia ser cabine simples ou dupla. Era uma sensação única onde quer que chegássemos. Meu padrinho João também ostentava a sua todos os finais de semana. Confesso que adorava as cabines simples. Na estrada de terra, é muito divertido andar na caçamba, com segurança, claro, sentir o vento no rosto, o cheiro do mato, a poeira nos olhos...

O tempo passou. Muitas picapes foram lançadas. Nas ruas da cidade, é comum encontrar vários modelos. Nos rodeios, nas feiras do setor, na praça central da cidade, elas estão por lá, todas desfilando sua beleza.

Ter uma caminhonete é um estilo de vida. Você pode ser produtor rural e morar na fazenda, mas também pode trabalhar, morar na capital e nunca colocar a picape numa estrada de terra.

Ram Rampage Laramie nas expedições do Mundo Agro Foto: Arquivo pessoal

A Stellantis apoia o Mundo Agro nas expedições do blog. Durante alguns dias, coloquei a RAM Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie para rodar em estradas de terra do interior de São Paulo e na cidade.

Versatilidade. Design moderno. Tecnologia de ponta. Conforto para toda a família. Espaço para levar o que precisar. E o mais importante, para o blog, é que ela usa biocombustível, o Diesel S10. Vou explicar melhor sobre esse combustível em outra matéria em breve. Todos os setores investiram e inovaram, inclusive os combustíveis. Não existe mais aquela fumaça e o cheiro forte. Avançamos e estamos no caminho certo.

A RAM Rampage Laramie é, ao mesmo tempo, robusta para as tarefas da fazenda e luxuosa e confortável para o dia a dia.

Segundo dados da Stellantis, a Rampage segue com desempenho sólido no início de 2025, mantendo-se entre as cinco mais vendidas no segmento de picapes compactas e médias, ampliando em 0,5% sua participação de mercado em comparação ao mesmo período de 2024. Desde seu lançamento em 2023, a Rampage soma mais de 37,5 mil unidades comercializadas.

No acumulado dos três primeiros meses deste ano, a marca segue dominando a categoria com três modelos representando a RAM: 3500, 2500 e a nova 1500. Juntas, essas picapes garantem mais de 70% de participação de mercado no segmento. A nova 1500 traz uma moderna suspensão a ar Active-Level, com 5 níveis de ajuste, e se destaca pelo modo Aero, que é ativado automaticamente em velocidades acima de 100 km/h para melhorar a eficiência aerodinâmica e reduzir o consumo de combustível. Ela conquistou os consumidores do segmento de picapes grandes, com mais de 31% de participação de mercado no primeiro trimestre do ano.

Eu não sou uma expert em avaliação de automóveis e picapes, mas dirigir uma RAM é uma experiência única. Nem o tamanho dela assusta. Na hora de fazer uma baliza, todas as câmeras e sensores ajudam. Não é à toa que vejo muitas mulheres no comando do carneiro montanhês.

Confira abaixo o vídeo de uma das expedições com a RAM Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie.

