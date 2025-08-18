Vegetais congelados ganham espaço por frescor e praticidade Do campo à mesa com consistência: como os vegetais congelados garantem sabor, nutrição e zero desperdício Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A demanda por vegetais congelados no food service tem crescido devido à praticidade e redução de desperdício.

Os vegetais congelados preservam melhor os nutrientes e podem ser mais nutritivos que os frescos.

Desafios logísticos incluem a necessidade de uma cadeia de frio contínua e controle rigoroso de qualidade.

Restaurantes renomados aprovam produtos congelados, evidenciando frescor e sabor na cozinha profissional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vegetais congelados: sabor, nutrição e eficiência Foto cedida: Grano Alimentos

A demanda por vegetais congelados no setor de food service tem crescido nos últimos anos, impulsionada pela busca de chefs e restaurantes por praticidade, padronização e redução de desperdício.

Em entrevista ao Mundo Agro, Michele Funari, executivo sênior de vendas e marketing da Grano Alimentos, detalhou os diferenciais desses produtos, desde a preservação nutricional até os desafios logísticos e operacionais envolvidos na produção e distribuição em larga escala.

Mundo Agro: O que mais tem impulsionado o aumento da demanda por vegetais congelados no food service nos últimos anos?

Michele Funari: O crescimento da demanda por vegetais congelados no food service está diretamente ligado à busca por praticidade, padronização e, principalmente, economia. Eles chegam prontos para uso, reduzem o tempo de preparo, evitam desperdícios e garantem qualidade constante no prato. É uma solução inteligente para operações que precisam ser eficientes sem abrir mão da qualidade.

‌



Mundo Agro: Quais são os principais desafios logísticos e operacionais ao trabalhar com FLVs congelados em larga escala?

Michele Funari: Trabalhar com FLVs congelados em larga escala exige uma cadeia de frio contínua, desde a produção até a entrega final, o que implica altos custos logísticos e demanda uma infraestrutura especializada.

‌



Além disso, há desafios operacionais importantes, como manter a padronização da qualidade, garantir a rastreabilidade por lote e validade, operar equipamentos industriais complexos (como os IQFs) e atender a rigorosos controles sanitários e certificações.

Diante desse cenário, o planejamento logístico preciso e uma operação altamente disciplinada tornam-se essenciais para assegurar a eficiência e a segurança do produto final.

‌



Mundo Agro: Quais são os diferenciais nutricionais dos vegetais congelados em comparação com os in natura?

Michele Funari: Os vegetais congelados se destacam nutricionalmente porque são colhidos no auge do frescor, passam por um processo de branqueamento e são congelados rapidamente, o que ajuda a preservar nutrientes sensíveis, como a vitamina C.

Já os vegetais in natura, que enfrentam longos períodos de transporte, armazenamento e exposição em prateleiras, acabam perdendo boa parte do seu valor nutricional antes mesmo de serem consumidos. Por isso, em muitos casos, o vegetal congelado chega ao prato mais nutritivo do que o fresco, além de garantir mais praticidade e menor desperdício.

Mundo Agro: Existe uma preocupação crescente dos chefs com o frescor e sabor - como os congelados conseguem atender essa expectativa?

Michele Funari: Sim, há uma preocupação legítima dos chefs com frescor e sabor, e os vegetais congelados da Grano vêm justamente para atender essa expectativa com excelência.

Colhidos no auge do frescor, passam por um processo de branqueamento e congelamento rápido, preservando cor, textura, sabor e valor nutricional. Isso garante um produto padronizado, sempre pronto para uso, com rendimento total e sem desperdício.

Hoje, diversos restaurantes renomados utilizam e aprovam nossos produtos, como é o caso do Ráscal, que valoriza ingredientes de qualidade e reconhece a praticidade e consistência dos vegetais Grano no dia a dia da operação. É a prova de que congelado também pode ser sinônimo de frescor, sabor e eficiência na cozinha profissional.

Mundo Agro: O consumidor final percebe diferença no prato?

Michele Funari: Sim, e muitas vezes de forma bastante positiva. Por serem colhidos no ponto ideal de maturação e congelados rapidamente após o processamento, os vegetais congelados preservam melhor os nutrientes, além da cor, textura e sabor, muitas vezes com desempenho superior ao dos vegetais in natura, que costumam enfrentar longos trajetos e períodos de armazenamento até chegar à cozinha.

No prato, oferecem excelente performance: mantêm uma aparência viva, textura macia e sabor suave, com a vantagem da padronização e zero desperdício.

