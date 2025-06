Viticultura paranaense cresce com qualidade, tradição e protagonismo regional Com apoio técnico e políticas públicas, o Paraná amplia a produção de uvas e vinhos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h00 ) twitter

Marialva e Maringa caminhos da uva.Fotos:Ari Dias/AEN Foto cedida: Ari Dias/AEN

A produção de uvas e vinhos no Paraná tem avançado nos últimos anos, com apoio de programas estaduais e investimento das vinícolas em tecnologia e qualidade.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), o Valor Bruto de Produção (VBP) de 2023 apontou 143 municípios com produção comercial de uvas para transformação, em 1.513 hectares. Foram colhidas 15.774 toneladas, que resultaram em R$ 57,7 milhões em VBP, com destaque para Bituruna, Palmeira e Mallet, no Sul do Estado.

Na produção de uvas de mesa, 217 municípios cultivaram 1.847 hectares, alcançando 30 mil toneladas e gerando R$ 204 milhões em VBP. Marialva, Uraí e Rosário do Ivaí estão entre os principais produtores.

A retomada da viticultura vem sendo impulsionada pelo programa Revitis, criado em 2019 pelo Governo do Estado.

‌



A iniciativa atua em quatro frentes: incentivo à produção, apoio à agroindústria, reorganização da comercialização e fomento ao enoturismo. Desde sua criação, o programa já mobilizou mais de 400 agricultores familiares e aplicou R$ 7,5 milhões em ações estruturantes.

Com uma história que remonta ao século XIX, trazida por imigrantes europeus, a viticultura paranaense alia tradição e adaptação às novas demandas do mercado.

‌



A diversificação das variedades e o uso de porta-enxertos mais resistentes têm garantido o crescimento da produção e o reconhecimento crescente da qualidade dos vinhos elaborados no Estado.

