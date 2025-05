Empresa reforça compromisso com práticas agroecológicas e rastreabilidade de insumos Relançamento de marcas foca em sustentabilidade e inovação no ciclo de produção Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ypê reforça compromisso com práticas agroecológicas e rastreabilidade de insumos Foto cedida: Fábio Nunes





Em entrevista ao Mundo Agro, Marcela Mariano, CMO da Ypê, detalhou como a indústria tem se aproximado do campo por meio de parcerias com cooperativas, rastreabilidade de ingredientes vegetais e incentivo a práticas agroecológicas.

Os relançamentos das linhas Siene e Flor de Ypê trazem fórmulas mais naturais, embalagens recicláveis e tecnologias que reduzem o consumo e promovem o uso consciente. Um exemplo de como a indústria de bens de consumo pode colaborar com o agro para gerar valor compartilhado e impacto ambiental positivo.

Marcela Mariano, CMO da Ypê Foto cedida: Fábio Nunes





‌







Mundo Agro: Como a Ypê incorpora práticas sustentáveis no desenvolvimento das novas linhas de cuidados pessoais e produtos de limpeza?

‌



Marcela Mariano: Incorporar sustentabilidade no desenvolvimento de novos produtos, para nós, não é um diferencial, é uma diretriz estratégica. Na Ypê, essa lógica está presente desde a concepção de cada projeto. Avaliamos a origem e a segurança dos ingredientes, a performance com menor impacto ambiental e a escolha de embalagens mais sustentáveis. Buscamos ampliar o uso de matérias-primas de origem vegetal e renovável, de fornecedores que compartilham nossos valores e boas práticas.

Além disso, cada novo desenvolvimento é analisado com base em critérios do nosso Plano Diretor de Sustentabilidade, que estabelece metas claras relacionadas à biodiversidade, economia circular e consumo responsável. Trabalhamos para entregar produtos que cuidem das pessoas e do planeta, democratizando o acesso ao autocuidado e à limpeza com qualidade e responsabilidade ambiental.

‌



Mundo Agro: De que forma o relançamento de marcas como Siene e Flor de Ypê contribui para uma cadeia de produção mais responsável?

Marcela Mariano: Relançar uma marca é, para nós, a oportunidade de fazer melhor para o consumidor, para a indústria e para o meio ambiente. No caso de Siene e Flor de Ypê, revisitamos todo o ciclo de vida dos produtos, desde a fórmula até a embalagem, passando pelos processos industriais. Ambas as marcas trazem fórmulas com maior percentual de ingredientes de origem natural, fragrâncias mais sofisticadas e uma pegada sensorial desenvolvida com tecnologia e responsabilidade. Também evoluímos no uso de embalagens recicláveis, com maior incorporação de resina pós-consumo e menor gramatura. Esses movimentos estimulam toda a nossa cadeia de fornecedores a se adaptar a padrões mais exigentes e conscientes. É um ciclo virtuoso, em que inovação, responsabilidade e negócio caminham juntos.

Mundo Agro: A tecnologia Flower Pulse tem algum impacto positivo em termos ambientais ou de consumo consciente?

Marcela Mariano: Sim, e essa foi uma das premissas do desenvolvimento dessa tecnologia. A Flower Pulse é uma inovação que entrega um sensorial sofisticado com menor dependência de ingredientes sintéticos. Ela permite trabalhar com uma performance olfativa mais duradoura a partir de combinações mais naturais, que incluem óleos essenciais e notas vegetais.

Ao ampliar o tempo de percepção da fragrância e reduzir a necessidade de reaplicação, essa tecnologia também estimula um consumo mais racional. A ideia é entregar bem-estar e eficácia com menos, e isso é central no consumo consciente.

Além disso, ela permite ampliar o acesso a experiências premium com responsabilidade ambiental e econômica, o que está totalmente conectado com nosso propósito de democratizar o autocuidado.

Mundo Agro: Qual o papel dos óleos essenciais e ingredientes hidratantes nas novas fórmulas da Ypê? Há preocupação com origem agroecológica?

Marcela Mariano: Esses ingredientes não são apenas ativos funcionais nas nossas fórmulas, são a ponte entre eficácia, sensorial e responsabilidade. Os óleos essenciais e hidratantes utilizados foram escolhidos com base em critérios de segurança, eficácia, origem e impacto. Estamos fortalecendo nossa curadoria de fornecedores com foco em ingredientes de base vegetal, rastreabilidade e práticas sustentáveis, priorizando, sempre que possível, insumos de origem agroecológica ou com certificações ambientais e sociais. Essa seleção reflete nosso cuidado com toda a cadeia e nosso compromisso com práticas agrícolas que respeitam o solo, a água, a biodiversidade e as comunidades envolvidas.

Mundo Agro: As fragrâncias e ativos utilizados nos novos produtos têm origem vegetal ou agrícola rastreável?

Marcela Mariano: Sim. Um dos pilares do nosso processo de desenvolvimento é a rastreabilidade e a origem ética dos insumos. Trabalhamos com parceiros que fornecem matérias-primas com certificações reconhecidas e com processos auditáveis de produção, especialmente no que diz respeito a fragrâncias, óleos essenciais e ativos vegetais.

Esse cuidado garante mais segurança para o consumidor e fortalece nossa governança sobre impactos sociais e ambientais, desde a origem até o uso final do produto. Não basta apenas escolher ingredientes com bom desempenho: é fundamental entender a história por trás de cada um deles.

Mundo Agro: Há alguma parceria com produtores rurais ou cooperativas para o fornecimento dos ingredientes naturais?

Marcela Mariano: Temos avançado em parcerias com fornecedores locais e cooperativas, especialmente em projetos que envolvem óleos vegetais, extratos naturais e insumos com origem rastreável. E estamos estruturando novas frentes de aproximação com cadeias produtivas mais próximas, e isso faz parte de uma ambição maior: transformar nossa cadeia de fornecimento em uma plataforma de geração de valor compartilhado, alinhada ao desenvolvimento regional e ambientalmente responsável.

Mundo Agro: Os lançamentos refletem alguma mudança nos processos industriais da Ypê visando menor impacto ambiental?

Marcela Mariano: Sim. Os lançamentos vêm acompanhados de melhorias nos processos fabris, alinhadas aos nossos compromissos de ecoeficiência. Isso envolve desde o uso de equipamentos mais modernos, com menor consumo energético, até a redução no uso de água, emissões e geração de resíduos.

Além disso, as reformulações muitas vezes permitem processos mais curtos, com menor tempo de produção e menos etapas, o que gera economia operacional e impacto ambiental reduzido. Também reforçamos o uso de energia renovável em nossas unidades fabris, contribuindo para um ciclo produtivo mais limpo.

Mundo Agro: Como a empresa garante que inovação e sustentabilidade caminhem juntas na cadeia produtiva?

Marcela Mariano: Essa é uma prioridade que já está inserida na governança da companhia. A inovação na Ypê é guiada por critérios técnicos, mas também por compromissos socioambientais assumidos pela empresa no nosso Plano Diretor de Sustentabilidade.

Para garantir essa integração, criamos times multidisciplinares que conectam P&D, Qualidade, Sustentabilidade e Marketing desde o início dos projetos. Cada produto lançado é avaliado não só por sua viabilidade técnica e comercial, mas também por seu impacto ambiental, social e seu papel na estratégia de longo prazo da companhia.

Mundo Agro: Os novos designs de embalagem consideram a redução do uso de plástico ou maior reciclabilidade?

Marcela Mariano: Sim. Repensar as embalagens é uma das frentes mais importantes nos nossos lançamentos. Estamos reduzindo o uso de plástico virgem por meio da diminuição da gramatura e da incorporação de resinas recicladas pós-consumo.

Além disso, todas as novas embalagens são 100% recicláveis, e acompanhadas de mensagens que estimulam o descarte correto. A Ypê também é uma das empresas que mais investem em logística reversa no Brasil, compensando o equivalente a 100% das embalagens plásticas colocadas no mercado, um compromisso que reforça nosso papel ativo na circularidade dos materiais.

Mundo Agro: A Ypê então é sustentável 100%...

Marcela Mariano: A Ypê tem uma trajetória genuína e estruturada em sustentabilidade, que vai além dos produtos e está presente em toda a cadeia de valor. Como empresa 100% brasileira, com 75 anos de história, seguimos investindo de forma contínua em inovação responsável, processos eficientes e impacto positivo para o meio ambiente e a sociedade.

· 100% das embalagens plásticas colocadas no mercado são compensadas por meio de operadores de reciclagem em todo o país.

· Desde 2011, a empresa mantém programas estruturados de apoio à reciclagem e é uma das líderes no cumprimento das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

· As novas embalagens priorizam materiais 100% recicláveis e uso crescente de resina pós-consumo reciclada (PCR).

· O Centro de Distribuição 4.0, em funcionamento desde 2022, em Amparo, no interior de SP, é 100% automatizado, com capacidade para 33 mil posições-palete e operação com energia de fonte renovável.

· Mais de 90% do portfólio é composto por produtos biodegradáveis.

· Novas linhas contam com até 85% de ingredientes de origem natural.

· Nenhum produto da Ypê é testado em animais e as fórmulas são livres de ingredientes controversos.

· Desde 2018, a Ypê aumentou em 34% sua eficiência no uso de energia por tonelada produzida.

· A empresa reduziu em quase 30% o consumo de água por tonelada produzida em suas fábricas nos últimos cinco anos.

· Mais de 80% da energia elétrica utilizada nas unidades fabris é de fontes renováveis.

· A Ypê foi reconhecida duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética pela CGU (2020–2021 e 2022–2023) — sendo a única do setor de higiene e limpeza a receber o selo por dois ciclos seguidos.

· É signatária do Pacto Global da ONU e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção.

· Adota 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em sua estratégia de longo prazo.









✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp