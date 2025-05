Moraes manda para prisão domiciliar irmãos presos há um ano por ameaças contra o ministro e sua família Raul Fonseca e Olivério de Oliveira Júnior estavam presos desde maio de 2024 Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 20/05/2025 - 13h55 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h41 ) twitter

Alexandre de Moraes mandou libertar irmãos presos desde 2024 Antonio Augusto/STF - 02.02.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) atendeu a um pedido da defesa e mandou na última sexta-feira (16) para a prisão domiciliar os irmãos Raul Fonseca e Olivério de Oliveira Júnior.

Os dois estavam presos preventivamente desde maio de 2024 por supostamente terem enviado 41 e-mails com ameaças contra o ministro e seus familiares.

Para os investigadores, Raul, sargento da Marinha, e o irmão cometeram crime de tentativa de abolição do estado democrático de direito, cuja pena é de quatro a oito anos de reclusão, além das punições previstas para os crimes de ameaça e perseguição.

Em abril de 2024, a esposa do ministro e filhos dele teriam recebido e-mails de ameaças e intimidações. Em um dos e-mails, o remetente demonstra que estava monitorando os familiares de Moraes, apontando locais por onde eles passavam durante o dia.

