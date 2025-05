Defesa reage a acusações e diz que irmãos Raul e Oliverino são alvo de injustiça

O advogado Darlan Almeida, representante legal dos irmãos Raul e Oliverino , declarou que seus clientes agiram dentro da legalidade e que todas as acusações feitas contra eles são infundadas. Segundo o defensor, os irmãos estão colaborando com as autoridades e confiam plenamente na Justiça para esclarecer os fatos. Darlan afirmou ainda que medidas judiciais estão sendo tomadas para preservar a honra e a imagem dos envolvidos, e ressaltou que eventuais equívocos já estão sendo corrigidos no âmbito processual. A defesa reafirma o compromisso com a verdade e reitera que Raul e Oliverino permanecerão à disposição da Justiça sempre que necessário.