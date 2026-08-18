Giullia Falcão fala sobre agressão que sofreu do marido

O empresário Ivo Kos foi preso preventivamente após ser acusado de agredir sua esposa. Em entrevista à RECORD NEWS, Giullia Falcão fala sobre o perfil agressivo de Kos. Acompanhe!



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