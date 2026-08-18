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Carro desgovernado atinge viatura da PM e motoqueiros

Motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido para um hospital

Hora News|Do R7

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Um motorista foi preso em flagrante após provocar um acidente durante uma abordagem da Polícia Militar.

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