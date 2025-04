Festa do Livro da USP Leste oferece até 50% de desconto até quinta-feira (10) Evento promovido pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) recebe 40 editoras R7 Planalto|Do R7 08/04/2025 - 19h53 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Festa do Livro acontece na EACH Divulgação/EACH-USP

A 13ª Festa do Livro da USP Leste oferece até 50% de desconto nas edições. O evento, que acontece na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), começou nesta terça-feira (8) e vai até quinta-feira (10). São 40 editoras, todas com desconto em suas obras, entre elas, Companhia das Letras, Martins Fontes, Edusp, Letra Selvagem e Todavia.

A feira do livro também conta com programação cultural nos três dias. A organização é da EACH, em parceria com a Edusp, e com apoio do Cursinho da EACH.

Serviço

Dias: 8, 9 e 10 de abril

Horário: das 9h30 às 21h

‌



Local: USP Leste EACH

Endereço: Avenida Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo, zona leste

‌



Acesso

Estação USP Leste da linha 12-Safira da CPTM ou linhas de ônibus municipais que circulam pela região

Já o acesso para veículos se dá pela Rodovia Ayrton Senna, na saída do km 17.

Confira a lista das editoras presentes e a programação cultural no site da Festa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.