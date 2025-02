Vídeo: Nísia Trindade é aplaudida por servidores ao sair do Ministério da Saúde Em vídeo, a agora ex-ministra agradeceu a homenagem. Em seu lugar, entra Alexandre Padilha R7 Planalto|Leonardo Meireles 26/02/2025 - 13h15 (Atualizado em 26/02/2025 - 13h15 ) twitter

Nísia Trindade é aplaudida ao deixar o Ministério da Saúde Assessoria do Ministério da Saúde - 26.02.2025

Servidores do Ministério da Saúde fizeram uma breve homenagem a agora ex-ministra Nísia Trindade. Eles se perfilaram em corredor para aplaudi-la. O momento foi registrado na manhã desta quarta-feira (26), em Brasília.

“Beijo, gente, obrigada a todos”, diz Nísia no vídeo.

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Considerada extremamente técnica, tinha o apoio de servidores próximos. Porém, sem o perfil político exigido pela Esplanada, ela acabou sendo demitida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu na terça-feira (25).

‌



“Ele [presidente Lula] me comunicou a sua avaliação desse segundo momento do governo, que ele achava importante uma mudança de perfil na frente do Ministério da Saúde, e me agradeceu pelo trabalho realizado. O presidente entende que nesse momento são importantes dimensões técnico políticas”, observou.

Desde o ano passado, a queda de Nísia era esperada. Nos bastidores, as principais críticas eram em relação à falta de uma “marca” na Saúde e a condução do combate à dengue.

‌



Terceira mulher demitida

Nísia se tornou a terceira mulher demitida do primeiro escalão do petista. Todos os substitutos foram homens: Daniela Carneiro, que chefiava o Turismo, e Ana Moser, titular do Esporte, deixaram o governo em julho e setembro de 2023, respectivamente.

Por outro lado, após a demissão do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por denúncias de assédio, ele foi substituído por Macaé Evaristo.

‌



Atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai assumir o cargo de Nísia.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.