Jair Bolsonaro enfrenta restrições após operação da Polícia Federal Ex-presidente deve usar tornozeleira eletrônica e tem limites de movimentação impostos pelo STF Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h55 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h55 )

Bolsonaro está proibido de sair de casa das 19h às 7h; veja as outras medidas impostas

Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e em locais associados ao Partido Liberal. O Supremo Tribunal Federal determinou que Bolsonaro deve usar tornozeleira eletrônica e permanecer em sua residência entre 19h e 7h, inclusive nos finais de semana. Além disso, ele está proibido de acessar redes sociais, manter contato com embaixadores, diplomatas ou outros réus, e se aproximar de embaixadas.

Essas medidas fazem parte de uma investigação onde Bolsonaro é acusado de crimes como coação no curso do processo, obstrução da justiça e atentado à soberania nacional. A Procuradoria-Geral da República acusa Bolsonaro e outras sete pessoas de tentarem um golpe de Estado, alegando que ele liderava uma organização criminosa armada. Entre os acusados estão ex-ministros e generais com penas que podem chegar a até 43 anos de prisão.

O julgamento dos envolvidos está previsto para ocorrer entre o final de agosto e início de setembro. Em resposta às acusações, Bolsonaro nega qualquer envolvimento e considera as alegações infundadas.

