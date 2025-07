Japão busca revalorizar ‘jiko bukken’ após mortes de antigos moradores Imóveis passam por reformas e são vendidos com desconto para atrair novos compradores Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 13h25 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Jiko bukken’: Japão tenta revalorizar imóveis com má fama após morte de proprietários

No Japão, imóveis conhecidos como ‘jiko bukken’, onde ocorreram mortes solitárias de antigos proprietários, enfrentam desvalorização no mercado imobiliário. Para contornar essa má fama, esses imóveis são reformados e vendidos com cerca de 20% de desconto. Essa redução é significativa em um país onde um apartamento de 70 metros quadrados em Tóquio pode custar quase R$ 4 milhões.

O aumento da população idosa no Japão contribui para essa situação, com quase 22 mil casos de pessoas morrendo sozinhas em casa registrados no último ano. As imobiliárias têm investido em reformas e serviços especializados de limpeza para tornar essas propriedades mais atraentes para novos compradores.

Assista ao vídeo - ‘Jiko bukken’: Japão tenta revalorizar imóveis com má fama após morte de proprietários

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!