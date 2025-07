Fungos no gelo: pesquisadores identificam novas espécies que podem desvendar impactos climáticos

Pesquisadores gaúchos encontraram quatro espécies inéditas de cogumelos resistentes a condições extremas na Antártida. A descoberta deve ajudar a entender o impacto das mudanças climáticas no mundo.



Coletados durante uma expedição em 2023 em musgos que cobrem apenas 1% do solo da região, o fungo é essencial para manter o equilíbrio ecológico.



As descrições das novas espécies foram publicadas em um artigo científico e podem abrir caminho para aplicações em diferentes setores da indústria, como os ramos farmacêutico e alimentício.