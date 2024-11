Combate ao fogo deve durar o dia todo, afirma capitão do Corpo de Bombeiros

Em entrevista ao Alerta Brasil na manhã desta quarta-feira (30), o capitão do Corpo de Bombeiros, Michael Cristo, afirmou que ainda "não há previsão de encerrar os trabalhos" no combate ao incêndio que atinge um shopping no bairro do Brás, na região central de São Paulo. Ao menos 17 viaturas e 68 bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. A corporação acredita que o combate ao fogo deve durar o dia todo. De acordo com um lojista, que não quis se identificar, o incêndio começou no pavimento inferior do shopping , onde estão concentradas as lojas de tênis.