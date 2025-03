Caso Vitória: instrumentos encontrados próximos ao corpo da jovem pertencem à família de suspeito Record News|Do canal Record News no YouTube 12/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h59 ) twitter

Peritos encontraram vestígios de sangue no banheiro da casa onde a polícia acredita que Vitória Regina de Sousa foi mantida em cativeiro antes de ser assassinada, em Cajamar, na Grande São Paulo. Durante as diligências, uma pá e uma enxada foram recolhidas perto do local onde o corpo da jovem foi abandonado e devem passar por perícia.

