Desmatamento é responsável por quase metade das emissões de gases em 2023

Desmatamento no Brasil gerou 46% das emissões de gases do efeito estufa em 2023.
Total de emissões atribuídas ao desmatamento é de 2,3 bilhões de toneladas.
Expert destaca a necessidade de políticas públicas eficazes para combater a devastação ambiental.
Queimadas e cortes de vegetação nativa afetam biodiversidade e ciclo da água, além de aumentar emissões.
De acordo com um estudo do Observatório do Clima, o desmatamento no Brasil foi responsável por 46% das emissões de gases do efeito estufa em 2023. Este dado ressalta a importância urgente de combater o desmatamento para reduzir as emissões nacionais.
Em entrevista à RECORD, Luiz Loques, professor da FGV Rio, destacou a necessidade de políticas públicas efetivas para além das leis ambientais já existentes no Brasil. Ele enfatizou que transformar essas leis em ações práticas continua sendo um desafio significativo.
O estudo também revela que, diferentemente de outros países onde combustíveis fósseis são a principal fonte de emissões, no Brasil a devastação ambiental lidera as contribuições para o aquecimento global. Práticas como queimadas e corte de vegetação nativa não só aumentam as emissões como também afetam negativamente a biodiversidade e o ciclo da água.
