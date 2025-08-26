Trump ameaça China com tarifas de 200%
Presidente dos EUA pressiona Pequim em meio a tensões comerciais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 200% sobre a China caso o país asiático não forneça imãs aos norte-americanos. A medida vem em resposta à inclusão desses metais em uma lista de restrições comerciais por Pequim, que reage ao tarifaço previamente implementado pelos EUA.
Em uma entrevista ao programa Conexão RECORD News, o economista Miguel Daoud destacou a importância das terras raras, essenciais na formação de metais, cujo valor reside no seu processamento. A China é um dos poucos países com a tecnologia necessária para esse processo, o que a torna uma peça-chave no fornecimento desses materiais. Os imãs, foco da disputa, são amplamente utilizados na fabricação de armas e no desenvolvimento de inteligência artificial.
Daoud também sugeriu que a ameaça de Trump pode ser um blefe, considerando a interdependência econômica entre os Estados Unidos e a China. Ele alertou que, apesar da atual estabilidade do mercado, a persistência dessas tensões pode gerar instabilidade econômica significativa.
Perguntas e Respostas
Qual é a recente ameaça feita pelo presidente Donald Trump em relação à China?
Donald Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre a China caso o país não forneça imãs aos Estados Unidos.
Qual é a razão por trás das tarifas ameaçadas por Trump?
As tarifas são uma resposta à inclusão de metais raros em uma lista de restrições comerciais por Pequim, que foi uma reação ao tarifamento previamente implementado pelos EUA.
Por que as terras raras são consideradas importantes na disputa entre os EUA e a China?
As terras raras são essenciais na formação de metais e a China é um dos poucos países com a tecnologia necessária para seu processamento, tornando-se crucial no fornecimento desses materiais.
O que o economista Miguel Daoud sugeriu sobre a ameaça de Trump?
Miguel Daoud sugeriu que a ameaça de Trump pode ser um blefe, dada a interdependência econômica entre os Estados Unidos e a China, e alertou que tensões persistentes podem levar a instabilidade econômica significativa.
Assista ao vídeo - Trump ameaça a China com tarifaço de 200% se país não fornecer imãs aos EUA
Veja também
Governo australiano tomou a decisão após identificar envolvimento do regime iraniano em ataques contra judeus no país
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!