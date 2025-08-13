Trump e Putin discutem futuro da guerra entre Rússia e Ucrânia em meio a tensões Encontro no Alasca busca soluções para o conflito Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 17h28 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h28 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Encontro entre Trump e Putin será no Alasca para discutir a crise na Ucrânia.

Rússia mantém postura rígida, exigindo retirada das forças ucranianas e abandonando planos de ingresso na OTAN.

A Ucrânia resiste com apoio europeu, apesar da ocupação russa de 20% do território.

Trump enfrenta dificuldades para negociar em um cenário complicado e sem planos concretos para visitar a Rússia.

A Casa Branca prepara-se para um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, agendado para sexta-feira (15), com o objetivo de abordar os próximos passos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Às vésperas da reunião, Moscou mantém sua postura inflexível sobre o conflito, exigindo a retirada das forças ucranianas das regiões anexadas e o abandono dos planos de Kiev de ingressar na Otan.

Atualmente, a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano e recentemente avançou 10 km no leste do país. Apesar disso, a Ucrânia continua resistindo com apoio europeu. Manuel Furriela, especialista em direito internacional pela USP, destaca que tanto a liderança russa quanto americana subestimaram inicialmente a complexidade do conflito. A resiliência ucraniana alterou o cenário previsto pela Rússia.

Donald Trump enfrenta agora o desafio de negociar sob condições difíceis. Embora haja discussões sobre uma possível viagem à Rússia, não há planos concretos no momento. A resistência ucraniana e o suporte europeu continuam sendo fatores cruciais na continuidade do conflito.

Qual é o objetivo do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca?

O encontro visa abordar os próximos passos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Qual é a posição da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia antes da reunião?

A Rússia mantém sua postura inflexível, exigindo a retirada das forças ucranianas das regiões anexadas e o abandono dos planos de Kiev de ingressar na Otan.

Qual é a situação atual do território ucraniano ocupado pela Rússia?

A Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano e recentemente avançou 10 km no leste do país, apesar da resistência ucraniana com apoio europeu.

Como a resistência ucraniana afetou a percepção do conflito por parte dos líderes russos e americanos?

Manuel Furriela, especialista em direito internacional, destaca que tanto a liderança russa quanto a americana subestimaram inicialmente a complexidade do conflito, e a resiliência ucraniana alterou o cenário previsto pela Rússia.

