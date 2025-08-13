Trump e Putin discutem futuro da guerra entre Rússia e Ucrânia em meio a tensões
Encontro no Alasca busca soluções para o conflito
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Casa Branca prepara-se para um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, agendado para sexta-feira (15), com o objetivo de abordar os próximos passos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Às vésperas da reunião, Moscou mantém sua postura inflexível sobre o conflito, exigindo a retirada das forças ucranianas das regiões anexadas e o abandono dos planos de Kiev de ingressar na Otan.
Atualmente, a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano e recentemente avançou 10 km no leste do país. Apesar disso, a Ucrânia continua resistindo com apoio europeu. Manuel Furriela, especialista em direito internacional pela USP, destaca que tanto a liderança russa quanto americana subestimaram inicialmente a complexidade do conflito. A resiliência ucraniana alterou o cenário previsto pela Rússia.
Donald Trump enfrenta agora o desafio de negociar sob condições difíceis. Embora haja discussões sobre uma possível viagem à Rússia, não há planos concretos no momento. A resistência ucraniana e o suporte europeu continuam sendo fatores cruciais na continuidade do conflito.
Qual é o objetivo do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca?
O encontro visa abordar os próximos passos da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Qual é a posição da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia antes da reunião?
A Rússia mantém sua postura inflexível, exigindo a retirada das forças ucranianas das regiões anexadas e o abandono dos planos de Kiev de ingressar na Otan.
Qual é a situação atual do território ucraniano ocupado pela Rússia?
A Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano e recentemente avançou 10 km no leste do país, apesar da resistência ucraniana com apoio europeu.
Como a resistência ucraniana afetou a percepção do conflito por parte dos líderes russos e americanos?
Manuel Furriela, especialista em direito internacional, destaca que tanto a liderança russa quanto a americana subestimaram inicialmente a complexidade do conflito, e a resiliência ucraniana alterou o cenário previsto pela Rússia.
Veja também
Viktor Orbán taxa Europa como 'ridícula e patética' após pedido da UE para a inclusão da Ucrânia nas negociações entre Trump e Putin
Conexão Record News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!