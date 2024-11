'Açúcar é tido como vilão, mas não é só isso': médico cita hábitos que contribuem para diabetes

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (14), Fernando Valente, diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes, comenta hábitos que contribuem para o surgimento do diabetes , além do fator genético. Segundo ele, pessoas com propensão a desenvolver a doença devem evitar a ingestão excessiva de calorias, gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados, refrigerante e álcool, e consumir mais frutas, folhas, legumes e água.



O especialista também alerta para a importância de praticar exercícios físicos. “O açúcar é tido como o vilão, mas não é só isso”, acrescenta. De acordo com um estudo divulgado pela revista The Lancet, nesta quarta-feira (13), mais de 828 milhões de pessoas têm diabetes no mundo.