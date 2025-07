'A queda de vacinação é um problema sério', afirma médico sobre aumento de casos de hepatite A em SP

“A queda de vacinação nos últimos anos é um problema sério”, alerta o pediatra e infectologista Marcelo Otsuka sobre o aumento de 90% nos casos de hepatite A no estado de São Paulo. Segundo ele, o contato com alimentos e água contaminados é a principal forma de transmissão da doença , que pode ser grave em mais velhos ou pessoas com comorbidades.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (10), Otsuka aponta que o surto atual pode estar ligado às chuvas, ao saneamento precário em algumas áreas e à falta de imunização. “A gente precisa atualizar a vacinação de quem não tomou”, diz o especialista.



Otsuka explica que nem sempre os sintomas mais conhecidos, como o amarelamento da pele, estão presentes. “Mais da metade dos casos não tem o que a gente chama de icterícia”, afirma. Dor abdominal, vômito, diarreia e aumento do fígado são sinais que podem surgir e precisam de avaliação médica para o diagnóstico correto.



Embora a hepatite A não cause doença crônica como os tipos B e C , pode levar a quadros graves, incluindo transplante de fígado. O especialista ressalta a importância dos cuidados diários com higiene, mesmo entre os vacinados: “Nenhuma vacina protegerá 100%”. Lavar as mãos e os alimentos e evitar água contaminada são medidas essenciais de prevenção.