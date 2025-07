Vírus respiratórios ‘sobrecarregam corações e podem agravar condições pré-existentes’, alerta médico

“No inverno, o risco de infecções respiratórias aumenta devido a baixas temperaturas”, diz o cardiologista Raphael Boesche Guimarães em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (9). O último boletim da Fiocruz aponta que a ocorrência de síndrome respiratória aguda grave continua elevada na maior parte do país, e os cuidados devem ser redobrados por quem tem comorbidade.



“Esses vírus não afetam apenas os pulmões, mas também sobrecarregam os corações , podendo agravar condições pré-existentes e causar complicações graves, como insuficiência cardíaca descompensada e infarto”, explica Guimarães.



O médico ressalta a importância de ficar atento aos sintomas, como falta de ar intensa, batimentos irregulares, desmaio e inchaço nas pernas. Como forma de prevenção, Guimarães orienta evitar contato com pessoas que têm sintomas respiratórios e locais fechados ou lotados, lavar as mãos com frequência, usar máscara em ambientes de risco e priorizar a vacinação .