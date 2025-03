Calor sem fim: depois de trégua, altas temperaturas devem voltar durante a semana no Sudeste do país

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), a meteorologista Alana Gabriele afirma que os próximos dias terão o retorno das altas temperaturas nos estados do Sudeste brasileiro. A especialista também alerta para a chance de fortes temporais no Sul, Norte e Nordeste.



Em São Paulo e no Rio de Janeiro , a previsão é de dia ensolarado, com tempo quente em torno de 30°C e pouca possibilidade de chuva. Já em Belo Horizonte, o clima continuará ameno, mas com instabilidades, incluindo pancadas intensas, raios, ventanias e trovoadas, que devem persistir até o fim de semana.



Devido ao fenômeno meteorológico La Niña , as capitais do Maranhão e do Piauí, além do litoral do Ceará, estão em alerta para tempestades. Nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, a atmosfera continua carregada de nuvens, com chuvas de intensidade moderada a forte.