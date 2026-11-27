Volodymyr Zelensky emitiu segundo alerta nesta quinta (26) sobre novo ataque em massa da Rússia. O líder ucraniano pediu que a população esteja atenta aos sinais de ameaças de mísseis nos próximos dias. Ele ainda ressaltou que a Ucrânia vai retaliar cada ataque russo.



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