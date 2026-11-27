O Palácio do Planalto confirmou nesta quinta-feira (27) a escolha do banqueiro Luiz Carlos Trabuco, de 75 anos, para ser o novo Ministro da Fazenda.



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