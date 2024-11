Estrutura do shopping no Brás pode não ser recuperada; engenheira explica

Um incêndio de grande proporção atingiu o Shopping 25, localizado na região do Brás , em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30). A Defesa Civil confirmou que ao menos 200 lojas foram afetadas pelo fogo e que três pessoas receberam atendimento médico por inalarem fumaça. O telhado do local desabou e ainda não se sabe quais serão os danos estruturais. Em entrevista ao Conexão Record News , a engenheira Fabiana Albano explicou como serão feitas as avaliações. “Para se atestar, depois de um incidente desta proporção, de que não houve abalo estrutural, só mediante a ensaios tecnológicos feitos a partir do próprio edifício. Eles atestam qual é a consistência do concreto”, disse Fabiana.