Vítima de ovo envenenado é extubada e apresenta boa evolução clínica, diz família

Mirian Lira, uma das vítimas do ovo de Páscoa envenenado , foi extubada neste domingo (20), segundo a família. Ela estava em estado grave na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Municipal de Imperatriz, no Maranhão. Agora, já consegue se comunicar e apresenta boa evolução, além de movimentar parte do corpo.



De acordo com a família, Mirian foi para a enfermaria, onde foi informada sobre a morte do filho de 7 anos , e sobre o estado de saúde da filha de 13 anos, que está entubada na UTI, após também consumir o mesmo chocolate. A mãe chegou a passar mal após receber as notícias, mas passa por acompanhamento psicológico.



Segundo as investigações da Polícia Civil do estado, o ciúme e a vingança levaram Jordélia Pereira a envenenar o doce e enviá-lo para a casa de Mirian. A principal suspeita foi presa na última quinta-feira (17).