Advogado é encontrado morto no mar com pés e mãos amarrados em Salvador (BA)

Um advogado criminalista foi encontrado morto dentro do mar, com mãos e pés amarrados, na Prainha do Lobato, em Salvador (BA) , na sexta-feira (18). Um laudo preliminar do Departamento de Polícia Técnica indica que Danilo Cerqueira de Santana, de 40 anos, morreu após sofrer traumatismo craniano, provocado, possivelmente, por um golpe na cabeça. O motivo do crime ainda é desconhecido.



O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa apura a versão de que a vítima teria ido até uma boca de fumo no bairro do Lobato para pegar drogas. No local, ele fez menção a uma facção carioca, sem saber que agora o espaço era dominado pela facção rival. O advogado foi parar no “ tribunal do crime ” e o chefe do grupo teria decidido pela morte dele.