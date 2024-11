Bateria de celular ou botijão de gás: bombeiros avaliam possíveis causas de incêndio no Brás

Lojistas apontaram bateria de celular e botijões de gás como possíveis causas do incêndio de grandes proporções que atingiu o Shopping 25, no Brás, região central de São Paulo , às 6h30 desta quarta-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as opções citadas são "hipóteses" que serão averiguadas pela corporação. Após seis horas de trabalho, as chamas foram controladas e não há mais chance do fogo se propagar para prédios vizinhos.