Temperaturas devem permanecer amenas no Sul e Sudeste do país até a próxima quarta (23) Avanço de frente fria com massa de ar polar derrubou temperaturas, no fim de semana, nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro

Conexão Record News|Do R7 21/04/2025 - 16h03 (Atualizado em 21/04/2025 - 16h03 ) twitter

