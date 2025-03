Fim de semana tem altas temperaturas e chuva no Centro-Sul, diz meteorologista

Segundo o meteorologista Guilherme Borges, o tempo deve seguir instável neste fim de semana em todo o país. Estados como Espírito Santo, Amapá e Pará estão em alerta para tempestades intensas. No Sudeste, condições adversas são previstas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), Borges comenta que, na capital paulista, o clima continuará ameno, com chuvas previstas já para domingo.



No Rio de Janeiro , o mau tempo afetará todo o estado na próxima semana, mas com temperaturas em torno de 31°C. Em Minas Gerais , também são previstas precipitações ao longo de sábado e domingo.



Nos estados do sul, o calor deve retornar, especialmente no oeste de Santa Catarina e Paraná, além do Rio Grande do Sul. O aumento dos termômetros será mais moderado nas regiões leste destes estados.