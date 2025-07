Operação da PF resgata 31 paraguaios em situação análoga à escravidão em fábricas de cigarros

Uma operação da Polícia Federal resgatou 31 trabalhadores paraguaios em situação análoga a escravidão em fábricas de cigarro no Rio de Janeiro e também em São Paulo nesta terça-feira (15). Na cidade fluminense de Duque de Caxias, a operação denominada Chrysós apreendeu maquinários avaliados em R$ 10 milhões. Já na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, também foram encontrados imigrantes que trabalhavam na produção clandestina de cigarros. Além do resgate dos trabalhadores, uma pessoa foi presa.