Início do outono tem chance de chuva em diversas regiões do país; confira a previsão do tempo

Segundo o meteorologista Giovanni Dolif, o início do outono , que começa na quinta-feira (20), reserva chances de chuvas em São Paulo , Minas Gerais e Rio de Janeiro. A instabilidade também continua intensa nas regiões Norte, Nordeste e em parte do Centro-Oeste.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (19), Dolif analisa que a capital paulista deve ter temperaturas mais amenas devido ao temporal de terça-feira (18) , que, segundo ele, consumiu o calor presente na atmosfera. Precipitações ainda são esperadas na região, mas em menor intensidade.



No Rio de Janeiro , há grandes chances de pancadas de chuva na metrópole carioca, porém com chance de maior intensidade na serra fluminense. Em Minas Gerais, são esperadas fortes precipitações na Grande Belo Horizonte .



Sobre o início do outono, o meteorologista comenta que, devido às mudanças climáticas , a estação terá um clima diferente. Existe expectativa de temperaturas acima da média e baixa umidade do ar.