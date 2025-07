Tempo continua seco no Sudeste e frio avança pelo Sul

“A região Sudeste do Brasil [...] tem essa estação seca e a estação chuvosa”, alerta o meteorologista Daniel Caetano. Ele reforça que, apesar das temperaturas mais amenas, “a umidade relativa do ar [da região] fique muito baixa”, o que pode prejudicar a saúde, principalmente as vias respiratórias.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (17), Caetano afirma que uma frente fria avança pelo Sul e deve trazer “um frio intenso, mas não tão intenso a ponto de causar grandes consequências”. A previsão é de geada fraca no domingo, sem risco de tempestades severas.