Financiamento da casa própria vai ficar mais difícil para a classe média com novas regras da Caixa

A classe média terá um acesso mais difícil à construção civil devido às mudanças da Caixa Econômica no financiamento de imóveis , explicou o economista Mauro Rochlin, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (30). Segundo o especialista, as novas regras, que entram em vigor a partir desta sexta-feira (1º), são um freio no crescimento do mercado imobiliário. “Em um contexto de elevação da taxa de juros, as alterações vão se espelhar em um crédito mais caro para construção civil. E isso gera um reflexo direto no mercado de trabalho , a construção civil gera muitos empregos”, disse Rochlin.