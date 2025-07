Frio extremo mata 15 pessoas na Argentina e no Uruguai

Argentina, Uruguai e Chile continuam sofrendo com o frio extremo. Na Argentina, nove pessoas sem abrigo morreram, com Buenos Aires enfrentando temperaturas de quase 2°C negativos, as mais baixas em 34 anos. No Uruguai, houve seis mortes e foi declarado alerta vermelho em todo o país. O Chile ativou planos para realocar a população afetada. A falta de energia na Argentina deixou moradores sem eletricidade por mais de 24 horas em algumas áreas. Essa onda de frio é causada por uma massa de ar polar vinda da Antártida.