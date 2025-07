Impressionante! Menino de 9 anos surpreende ao executar movimentos complexos de hip hop; assista

Com apenas 9 anos, um menino tem chamado atenção no mundo da dança por realizar movimentos complexos de hip hop em Taiwan . O garoto já se apresentou em programas de televisão e conquistou títulos em competições. Recentemente, ele foi incluído numa lista das cem crianças de destaque na categoria dança. Influenciado pelo pai desde pequeno, o jovem treina a maior parte do dia, inclusive nos intervalos das aulas, e acumula milhões de visualizações na internet.