Plano de combate a incêndios ‘depende de colaboração e responsabilidade’, diz especialista

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou, nesta quinta-feira (27), um conjunto de medidas para prevenir e combater incêndios florestais em 2025. Entre as medidas, está a portaria que declara emergência ambiental para regiões e períodos de maior risco de queimadas . Em entrevista ao Conexão Record News , Beto Mesquita, diretor da BVRio, classifica o plano como “interessante” e “inteligente”.



Segundo o especialista, para funcionar, a estratégia de prevenção deve ter “coordenação e colaboração, com o engajamento de toda a sociedade”. O governo federal deve contar com a parceria dos governos estaduais e prefeituras, além de participação e, sobretudo, responsabilidade dos produtores rurais e agricultores.



É necessário que os trabalhadores dessas regiões “entendam esse risco e deixem de fazer o uso do fogo, ou se tiverem que utilizar, que o façam de acordo com as recomendações”, finaliza Mesquita.