Entenda os interesses do Brasil ao reivindicar ilha submersa no RS do tamanho da Espanha

O Brasil está reivindicando uma ilha submersa do tamanho da Espanha. Localizada a cerca de 1.200 km da costa do Rio Grande do Sul , a formação geológica Elevação do Rio Grande está a 5.000 metros de profundidade. Atualmente, a ilha é considerada patrimônio comum da humanidade por ser de águas internacionais. O país busca ser reconhecido junto À ONU como parte do território.



Análises geológicas indicam que essa formação é uma continuação do território continental brasileiro. Pesquisas da Universidade de São Paulo mostram que o solo da região é semelhante ao do interior paulista, além de possuir minerais estratégicos , como as terras raras, que podem ser aproveitadas em transição energética e na indústria de alta tecnologia.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (9), Luigi Jovane, coordenador do Core (Centro Oceanográfico De Registros Estratigráficos), explica que existem na região minerais chamados de crustas polimetálicas. “São algumas rochas vivas pretas que crescem no fundo do oceano, exatamente nesse tipo de fissões [...], e essas rochas vivas são extremamente concentradas em elementos metais raros. Esses elementos são fundamentais e extremamente estratégicos para a tecnologia, para o desenvolvimento das novas baterias e das células fotovoltaicas”, diz.



O pesquisador destaca que países como a China e o Japão possuem a tecnologia pronta para retirar esses minerais do fundo dos oceanos. Porém, “falta saber o impacto que vai levar ao fundo dos oceanos a retirada desses minerais, porque a gente está vendo que existe uma grande quantidade de organismos que vivem em cima deles”.