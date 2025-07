Soluções coletivas são necessárias para atenuar efeitos de eventos climáticos, afirma especialista

A ONU divulgou um relatório , nesta quinta-feira (10), sobre ondas extremas de calor que estão se tornando cada vez mais frequentes no mundo. As enchentes devastadoras que atingiram Texas e Novo México, nos Estados Unidos, e Rio Grande do Sul , no Brasil, também acendem alerta sobre os efeitos do aquecimento global.



Sobre os impactos dos eventos climáticos extremos registrados nos últimos dias no mundo, Alexander Turra, especialista em ecologia marinha, políticas públicas e sustentabilidade socioambiental, afirma que é necessário buscar soluções coletivas.



"Temos que evitar o negacionismo climático e trabalhar em cima de políticas públicas na implementação de ações que vão atenuar esses efeitos, na medida em que fortalecemos a demanda básica, que é combater as emissões ", diz em entrevista ao News 19 Horas .



Segundo Turra, arborização e trabalhar com a forma de construção nas cidades são medidas que atacam “ diretamente os locais onde essas ondas de calor têm efeitos mais significativos, que são nas cidades, os grandes centros urbanos, onde podemos ter de 5°C a 10°C a mais do que nas áreas ao redor”.