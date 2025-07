Derretimento de geleiras pode aumentar atividade vulcânica, revela estudo

Um estudo recente revelou que o derretimento das geleiras e calotas polares pode ter um impacto significativo na atividade vulcânica, aumentando a quantidade de erupções explosivas. Segundo a pesquisa, a perda dessas camadas de gelo libera a pressão sobre as câmaras de magma subterrâneas, o que facilita a atividade dos vulcões .



O estudo envolveu especialistas do Chile e dos Estados Unidos e foi apresentado em uma conferência em Praga, a maior cidade da República Tcheca. Os cientistas afirmam que a região mais afetada por esses efeitos será a Antártida Ocidental, que abriga pelo menos cem vulcões cobertos de gelo. Como consequência do aumento da atividade vulcânica, mais gases de efeito estufa serão lançados na atmosfera, incluindo dióxido de carbono e metano. De acordo com os pesquisadores, esse fenômeno cria um ciclo vicioso, no qual as emissões de gases contribuem para um aquecimento ainda maior do planeta.



Estudos anteriores já indicavam que a atividade vulcânica havia se tornado mais frequente após a última era glacial , mas esta pesquisa mais recente é a primeira a fornecer detalhes sobre como esse processo de transformação ocorre.



O impacto desse fenômeno, se confirmado, pode trazer consequências ainda mais graves para o clima global, intensificando as mudanças climáticas em curso.