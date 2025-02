Governo brasileiro e indústria se prepararam para negociar taxas com governo Trump, diz professor

Ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), Vladimir Feijó, analista internacional, pontua que o Brasil possui vias de buscar uma solução diplomática para tentar resolver a situação das taxações americanas sobre o aço e alumínio exportado para os Estados Unidos.



Segundo Feijó, o governo brasileiro se preparou e toda a indústria do aço fez os cálculos para apresentar que as medidas são prejudiciais para os americanos, o que pode fazer com que Trump repense a medida, como já fez anteriormente.



O internacionalista explica que, seguindo esse pensamento, o Brasil deve buscar a negociação. “Naquilo que os Estados Unidos são autossuficientes, não tem problema nenhum em elevar o imposto, mas naquilo que o Brasil contribui para o crescimento da economia americana , quem sai mais prejudicado são os cidadãos e a indústria daquele país”, completa.