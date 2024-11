'Precisamos de calma para não ficar a mercê dos desejos do mercado financeiro', alerta economista

Economistas elevaram a expectativa do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) para um valor acima dos 4,5% — limite da meta estabelecida pelo Banco Central —, no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (28). Em entrevista ao Conexão Record News, Carla Beni, economista e professora de MBAs da Fundação Getúlio Vargas, afirma que “é preciso tomar cuidado com o que o mercado financeiro espera ou deseja”. Ela ressalta que a inflação acumulada do ano está em 3,31% e seria necessário um “estouro realmente considerável para superar o valor”. Carla ainda exemplifica que na Inglaterra não existem publicações similares ao Boletim Focus para que as “expectativas não contaminem o mercado”.