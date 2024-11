'Venezuela é quem mais perde com isso', diz analista sobre a tensão do país com o Brasil

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (1º), Paulo Velasco, professor de política internacional, comenta os “desgastes progressivos” entre o Brasil e a Venezuela , após a polícia venezuelana publicar uma foto com a bandeira brasileira e a silhueta do presidente Lula, seguida da mensagem “quem se mete com a Venezuela se dá mal" , nesta quinta-feira (31). Segundo o especialista, a Venezuela é quem mais perde com isso. “O Brasil, evidentemente, tem uma postura muito pragmática na região, por isso não respondemos a nenhuma das provocações", diz ele.



Uma crise entre os dois países escalou nos últimos meses após o Brasil pedir a apresentação das atas eleitorais da eleição presidencial na Venezuela , que terminou com a reeleição de Maduro. A ação da diplomacia brasileira ocorreu porque a oposição venezuelana alegou que o chavista fraudou a eleição. A comunidade internacional rejeitou a reeleição de Maduro.



A tensão entre os dois países ganhou novos capítulos depois do veto do Brasil à Venezuela nos Brics . Historicamente, Lula e Maduro são aliados. O petista chegou a receber o venezuelano em algumas ocasiões, em Brasília.



Nesta semana, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela convocou o embaixador do país no Brasil para consultas em um sinal de insatisfação. Em comunicado, o regime de Maduro fez críticas a autoridades brasileiras, entre elas o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim, chamado de “mensageiro do imperialismo norte-americano”.