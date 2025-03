Coritiba rescinde com o lateral-direito Rafinha Record News|Do canal Record News no YouTube 19/03/2025 - 19h22 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Coritiba rescindiu o contrato com o lateral-direito Rafinha. O jogador de 39 anos tinha vínculo até o fim de 2025. A decisão foi tomada depois da participação do lateral em um evento de lendas do Bayern de Munique, na Alemanha. O jogador esteve no evento sem autorização do clube. Rafinha fez apenas 10 jogos na atual temporada pelo Coritiba.

📷 Reprodução: Redes Sociais/r_13official

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.