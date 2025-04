Corinthians goleia 3B e se recupera no Brasileirão Feminino A1

O Corinthians não deu margem para surpresas e goleou o 3B por 8 a 0, no último sábado (19), no jogo realizado no estádio do time alvinegro pelo Brasileirão Feminino A1. A vitória expressiva, que serviu para aumentar o saldo de gols do time, veio após uma boa atuação no primeiro tempo.



Com apenas nove minutos de jogo, o elenco já mostrava seu poder ofensivo. O destaque foi a jogadora Vic Albuquerque , que abriu o placar logo no início da partida. No segundo tempo, o time de Piccinato não desacelerou e conquistou a vitória de lavada.



O 3B, que segue sem vencer na competição e permanece na lanterna da tabela, não conseguiu reagir ao volume de jogo do Corinthians. A equipe amazonense, que tem um elenco mais modesto e passou por mudanças recentes no comando técnico, pouco pôde fazer diante da superioridade das Brabas .



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .